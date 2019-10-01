В Кушве женщина признана виновной в смертельной поножовщине

14:52 | 2.10.2019

Фото: sputniknews

В Кушве ранее судимая местная жительница признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



Согласно материалам следствия, днём 11 июня подсудимая распивала алкогольные напитки в общежитии на Луначарского вместе с тремя мужчинами, которые начали ссориться между собой. Двое из них избили третьего и оставили его лежать в коридоре. Женщина взяла нож и нанесла лежавшему мужчине множественные ранения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой в пользу представителя потерпевшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»