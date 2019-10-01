В жилом доме в Екатеринбурге произошёл пожар

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Щорса произошёл пожар в жилом доме. На седьмом этаже загорелась квартира. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.До прибытия спасателей из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались пять человек, среди них оказался один ребенок. На месте происшествия работали 16 единиц техники и 51 человек личного состава.Информации о пострадавших не поступало. На данный момент открытое горение ликвидировано.