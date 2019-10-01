В Екатеринбурге может находиться пропавший лангепасец

13:50 | 2.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге может находиться пропавший житель Лангепаса (ХМАО) Антон Акулинушкин. 32-летний мужчина не выходил на связь с 12 сентября. Он может быть дезориентирован.



Приметы: рост 173 см, плотного телосложения, русые короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, белые кроссовки и чёрную вязанную шапку.



Если вы видели мужчины или владеете информацией о его примерно местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Наталье +7 922 793 1023.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»