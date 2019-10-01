450 мигрантов оказались в полиции Екатеринбурга после рейда силовиков

Полиция Екатеринбурга подвела итоги третьего этапа профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», который проходил в период с 23 по 27 сентября. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сотрудники полиции проверили 32 места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.Для проверки граждан на причастность к преступлениям и правонарушениям сотрудники органов внутренних дел доставили в отделы полиции 451 мигрантов. Каждого гражданина стражи порядка поставили на фото- и дактилоскопический учеты.За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию привлечено 52 иностранных граждан, 27 лиц привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Выявлено 12 мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в РФ.Во время профилактического мероприятия полицией направлены 100 материалов для возбуждения уголовных дел.За пределы Российской Федерации в административном порядке по решению суда выдворены 15 иностранных граждан.