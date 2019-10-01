В серьёзном ДТП в Екатеринбурге пострадали женщины

12:06 | 2.10.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге на ЖБИ по дороге к торговому центру «КОР» произошла авария. От сильного удара иномарка отлетела на обочину и загорелась.



По предварительным данным, водитель Chery выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia RIO, за рулем которой также находилась женщина.



На месте работают одна пожарная машина и четыре человека из личного состава.



В результате произошедшего обе женщины пострадали. С травмами средней тяжести их госпитализировали в больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»