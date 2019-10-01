Второй этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне стартовал на Урале

11:56 | 2.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области стартовал второй этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В Екатеринбурге пройдут учения по ликвидации взрыва газа в жилом доме. Участие в этом примут спасатели-кинологи, аэромобильная группировка Уральского института ГПС МЧС России, психологи, спасатели службы спасения Свердловской области, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области, сотрудники Территориального центра медицины катастроф.



В пожарно-спасательных частях Свердловской области проведут строевые смотры готовности личного состава и техники.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»