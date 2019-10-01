На трассе Екатеринбург-Тюмень вылавливали мигрантов

Сегодня утром полиция вместе с представителями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта перекрыла трассу Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники досматривали пассажиров автобусов.Часть людей везли за границу России, часть – на заработки, убирать картошку на полях в Белоярском районе. В среднем в одном автобусе около 30 человек, примерно 20 из которых – несовершеннолетние.Почти ни у кого не было документов. Кроме того, не было документов на перевозку пассажиров и у водителей.