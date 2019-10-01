Уровень ОРВИ на Среднем Урале идет на снижение

11:09 | 2.10.2019

Санврачи зарегистрировали снижение регистрируемых случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области. За неделю с 23 по 29 сентября зарегистрировано 31,3 тыс. случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 7%. В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 10%.



По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости ОРЗ, по данным на 27 сентября полностью закрыты 2 школы и 1 детский сад. Частично приостановлен образовательный процесс в 41 детском дошкольном учреждении (закрыто 57 групп), в 23 школах закрыто 33 класса.



За период с 23 по 29 сентября зарегистрировано 863 случая с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 22%, выше уровня аналогичного периода 2018 года на 30% и на 47% выше среднемноголетних данных. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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