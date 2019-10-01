В Нижнем Тагиле восстановят пустующие теплицы

10:45 | 2.10.2019

Фото: www.ntagil.org

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил МУП «Служба экологической безопасности», посмотрел питомник «Горзеленхоза» и поручил заняться восстановлением пустующих теплиц.



В организации отбирают сорта деревьев и кустарников, выращивают яблони, рябины, берёзы, кизильник, липы и серебристые тополя для озеленения парков и скверов. В следующем году муниципальный заказ предприятию увеличивается в три раза, поэтому необходима реконструкция помещений.



Владислав Пинаев поручил провести техническое обследование объекта, просчитать экономику и сроки окупаемости. Кроме того, он рассмотрел вопрос восстановления сквера между домами №5 и №13 по проспекту Строителей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»