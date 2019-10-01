Пассажир рейса «Екатеринбург-Ташкент» рассчитался за контрабанду двумя миллионами рублей

10:23 | 2.10.2019

Судебные приставы Ленинского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области взыскали с гражданина уголовный штраф, назначенный ему судом.



Ранее гражданин совершил контрабанду наличных денежных средств в крупном размере. Мужчина вез в сумке и карманы личной одежды деньги в размере 35 тысяч долларов (5 пачек банкнот номиналом по 100 и 1000 долларов, упакованных в полимерный пакет) и 57 тысяч узбекских сумов, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области,



Имея при себе авиабилет «Екатеринбург-Ташкент», он умышленно не стал заполнять таможенную декларацию, а направился по «зеленому» коридору к таможенному контролю международного терминала аэропорта «Кольцово», предназначенного для контроля за вывозом товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Довести свой умысел до конца нарушитель не смог, поскольку в ходе проведения выборочного контроля пассажиров рейса в Ташкент, был остановлен сотрудниками таможни.



Судом гражданину назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Вещественные доказательства – денежные средства в сумме, согласно курсу иностранных валют Банка России, 2 миллиона 316 тысяч рублей, конфискованы в пользу государства и переданы приставами в Федеральное казначейство.

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