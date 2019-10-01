В Екатеринбурге торжественно открыли новый корпус Свердловской детской железной дороги

09:59 | 2.10.2019

Накануне в Екатеринбурге торжественно открыли дополнительный учебный корпус Свердловской детской железной дороги (ДЖД).



Юные железнодорожники смогут изучать технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности.



В новом корпусе ул. Грузчиков, 2 будут заниматься 1600 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Там обустроены кабинеты с наглядными пособиями для изучения путевого и вагонного хозяйства, есть тренажёры «Организация движения на железнодорожных станциях» и «Деловая игра».



Отметим, минувшим летом на Свердловской детской железной дороге практику прошли 917 школьников.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»