Новости дня
09:59 | 2.10.2019
В Екатеринбурге торжественно открыли новый корпус Свердловской детской железной дороги
Юные железнодорожники смогут изучать технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности.
В новом корпусе ул. Грузчиков, 2 будут заниматься 1600 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Там обустроены кабинеты с наглядными пособиями для изучения путевого и вагонного хозяйства, есть тренажёры «Организация движения на железнодорожных станциях» и «Деловая игра».
Отметим, минувшим летом на Свердловской детской железной дороге практику прошли 917 школьников.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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