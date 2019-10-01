Своей не хватает: воду в Екатеринбург будут поставлять из Челябинска

21:29 | 1.10.2019

Водозаборная станция Нязепетровского водохранилища, фото МУП «Водоканал»

В Екатеринбурге – дефицит воды. Все накопленные запасы водохранилищ свердловской столицы использованы в летние месяцы, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал». По официальной информации, дефицит водных ресурсов составляет 41,5 млн кубометров.



Для обеспечения Екатеринбурга водой в ближайшие четыре месяца будет использоваться челябинское водохранилище Нязепетровский каскад на реке Уфе. Всего за это время из Челябинской области поступит свыше 30 млн кубометров воды.



Добавим, что столице Урала ежемесячно требуется не менее 16 млн кубометров воды.

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