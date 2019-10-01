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21:29 | 1.10.2019
Водозаборная станция Нязепетровского водохранилища, фото МУП «Водоканал»
Своей не хватает: воду в Екатеринбург будут поставлять из Челябинска
Для обеспечения Екатеринбурга водой в ближайшие четыре месяца будет использоваться челябинское водохранилище Нязепетровский каскад на реке Уфе. Всего за это время из Челябинской области поступит свыше 30 млн кубометров воды.
Добавим, что столице Урала ежемесячно требуется не менее 16 млн кубометров воды.
© «Вечерние ведомости»
01.10.2019
21:29 | 1.10.2019
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