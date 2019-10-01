В Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 4:1

21:20 | 1.10.2019

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над ярославским «Локомотивом». Матч завершился со счётом 4:1.



В первом периоде уральцы забили две шайбы – на пятой минуте отметился Вишневский, на 18-й – Секстон. Во втором игровом отрезке гости сократили отставание – гол забил Коваленко. В финальном периоде Доус и Василевский увеличили счёт и принесли уральской команде победу.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в субботу, 5 октября, с московским «Динамо».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»