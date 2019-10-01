Новости дня
19:11 | 1.10.2019
Команда из Свердловской области отличилась на всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»
Возраст самого молодого участника «Цифрового прорыва» — 13 лет, самого возрастного — 76. Объединившись в команды, финалисты за два дня создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».
Победители в каждом из направлений получили от организаторов и партнеров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов. Отличилась на прорыве и команда из Свердловской области «Jingu Digital», которая набрала максимальное количество баллов от жюри в теме AR/VR-решения для промышленности.
«В России сосредоточены самые яркие “цифровые” таланты. Мы второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей “технологической песочнице”. За это время через нее прошло более 1000 идей, 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Начиналось все с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.
На правах рекламы*
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:11 | 1.10.2019
Команда из Свердловской области отличилась на всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»
18:40 | 1.10.2019
В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания
18:31 | 1.10.2019
Максим Решетников предложил распустить чиновников, которые формально отвечают жителям в соцсетях
18:14 | 1.10.2019
Ледовый городок в Екатеринбурге украсят пингвины и искусственная ель
17:28 | 1.10.2019
Все школы и садики Свердловской области подключили к теплу
17:05 | 1.10.2019
Три екатеринбургские остановки «украсили» уютом
16:48 | 1.10.2019
Дмитрий Медведев дал старт строительству нового завода в Прикамье
16:43 | 1.10.2019
Дом-памятник в Екатеринбурге, пострадавший от пожара, отремонтируют за 4 миллиона рублей
16:42 | 1.10.2019
Определен победитель конкурса на строительство авиационного техникума имени Швецова в Перми
16:35 | 1.10.2019
В краевой парламент внесли проект бюджета Прикамья
16:29 | 1.10.2019
В Академическом открылась подстанция скорой помощи
16:14 | 1.10.2019
В этом году в центре Перми высадят молодые яблони
16:06 | 1.10.2019
Спектакли окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно увидеть онлайн и по телевизору
16:01 | 1.10.2019
Жителя Екатеринбурга, устроившего ДТП на Малышева, оставят в СИЗО до февраля следующего года
15:29 | 1.10.2019
В Реже после вмешательства прокуратуры и депутата Госдумы рабочим выплатили зарплату за полгода
14:35 | 1.10.2019
Максим Решетников поручил освободить с 2020 года от платы за вывоз мусора малоимущие многодетные семьи
14:29 | 1.10.2019
В Прикамье в 2020 году расходы на строительство объектов соцсферы увеличатся на 27%
14:29 | 1.10.2019
Краевые власти проинспектировали ремонт проблемных домов в Добрянке
14:24 | 1.10.2019
В Волчанске жители домов останутся без электричества
13:25 | 1.10.2019
«Военный оркестр» выступит на вокзале в Екатеринбурге
12:58 | 1.10.2019
В Екатеринбурге на ВИЗе снесут заброшенную школу
12:33 | 1.10.2019
Сегодня ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Локомотивом»
12:31 | 1.10.2019
Маткапитал в Пермском крае увеличат до 466 тысяч рублей
12:13 | 1.10.2019
В октябре в Прикамье пройдет более 300 мероприятий для пожилых людей
12:03 | 1.10.2019
В Курганской области столкнулись LADA, Suzuki и большегруз МАЗ: двое погибших и четверо раненых
11:54 | 1.10.2019
Свердловчанина могут посадить на 10 лет за неудачную шутку