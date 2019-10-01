В Екатеринбурге откажутся от небоскрёбов и займутся памятниками архитектуры

УГМК пересмотрела проект «Екатеринбург-Сити». Вместо высотных зданий строители займутся памятниками архитектуры.Речь идет о реставрации объектов, расположенных на территории многофункционального городского центра «Екатеринбург-Сити», в квартале Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых Дружин – Октябрьской Революции:усадьба Антипина П.А. (ул. Октябрьской Революции, 52/а, 52/б (флигель),усадьба первого уральского садовода-селекционера Д.И. Казанцева (ул. Октябрьской Революции, 40),здание в стиле модерн (ул. Февральской Революции, 27) и дом ювелира И.К. Афиногенова (ул. Февральской Революции, 37).Так, по новому проекту, самым высоким зданием останется башня «Исеть». Кроме того, вместо ранее заявленных 500 тысяч квадратных метров жилья запроектируют 250 тысяч «квадратов» и 70 тысяч общественных помещений. В УГМК считают неэффективной застройку территории стеклянными небоскребами.