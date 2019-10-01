Ледовый городок в Екатеринбурге украсят пингвины и искусственная ель

18:14 | 1.10.2019

Фото: проектная документация

На сайте госзакупок появился проект ледового городка в Екатеринбурге. Этой зимой на него потратят 24,5 миллионов рублей.



Главная тема ледового городка в этот раз – 200-летие со дня открытия Антарктиды. На территории городка организаторы планируют поставить символические изображения айсбергов, кораблей, снежных вихрей и пингвинов. Кроме того, на площади 1905 года появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также сцена со светодиодным мультиэкраном, средняя горка «Ныряющие пингвины», два детских лабиринта «Ледяные торосы», чашка-горка «Ледяное озеро» и другие аттракционы.



Искусственную елку высотой 16 метров установят уже 15 декабря, а сам ледовый городок откроется 27 декабря и будет радовать горожан до 26 января.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»