Три екатеринбургские остановки «украсили» уютом

17:05 | 1.10.2019

Фото: интерьерный центр ASTROOM

В Екатеринбурге на Площади 1905 года, у Главпочтамта и Оперного театра появились необычные остановки. Теперь жители уральской столицы будут ждать свои автобусы на пунктах, украшенных коврами и мебелью.



Превратить остановки в уютные места предложили местные дизайнеры. В интерьерном центре ASTROOM рассказали, что дизайнеры Ашот Карапетян, Анна Шабинская и Ольга Коваленко решили показать, что предметы интерьера могут создать уют даже на автобусных станциях.



На каждой остановке есть не только различные украшения, но и надписи «Так уютнее». Именно с таким хэштегом организаторы предлагают выставлять снимки необычных станций в сеть.



Отмечается, что данный проект согласовал с мэрией Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»