Дом-памятник в Екатеринбурге, пострадавший от пожара, отремонтируют за 4 миллиона рублей

16:43 | 1.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Администрация Екатеринбурга определилась с подрядчиком, который выполнит ремонтные работы в здании на Вайнера,9а (является объектом культурного наследия), где этим летом произошел пожар. Согласно сайту госзакупок, работы будет выполнять ООО «Юнивест-Строй», цена контракта составила чуть более 4 миллионов рублей.



За эту сумму подрядчик должен будет отремонтировать пострадавшие от огня квартиры и заменить оконные конструкции на 4 и 5 этажах в срок до 27 декабря 2019 года.



Напомним, что в начале июля в здании, расположенном в самом центре города, произошел пожар, который охватил три этажа. В результате пожара сгорели балконные конструкции на 3-5 этажах и повреждены три жилые квартиры. Причиной пожара оказался неисправный электроприбор.

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