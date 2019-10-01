В Академическом открылась подстанция скорой помощи

16:29 | 1.10.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня, первого октября, в микрорайоне Академический появилась новая подстанция скорой помощи. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Исполняющий обязанности губернатора Свердловский области Алексей Орлов рассказал, что на новой подстанции есть всё для комфортной работы медиков и приема пациентов. «Подстанция оснащена прекрасными автомобилями, благодаря которым врачи смогу решать самые неотложные задачи, вовремя приходить на помощь и спасать жизни людей», - заявил Орлов.



Здание подстанции правительство региона приобрело у застройщика и передала его в собственность муниципалитета. Для учреждения уже закуплены мебель и оборудование. Сейчас в штат взяли 61 медика и 39 водителей, однако со временем планируется его расширять.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»