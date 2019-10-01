Жителя Екатеринбурга, устроившего ДТП на Малышева, оставят в СИЗО до февраля следующего года

16:01 | 1.10.2019

Фото: соцсети, ГИБДД

Екатеринбуржца, устроившего ДТП на улице Малышева, решено оставить в СИЗО до 12 февраля 2020 года. Об этом сообщает портал Е1.



Заседание, на котором суд решал продлевать ли арест Владимира Васильева, проводилась сегодня, первого октября. Следователи предлагали оставить подсудимого в СИЗО, а адвокаты подали ходатайство о том, чтобы местного жителя отпустили под домашний арест. Ходатайство защиты в итоге отклонили. Мать обвиняемого готова обжаловать решение Верх-Исетского суда в Свердловском областном суде.



Напомним, что жутка автокатастрофа произошла четвертого августа на перекрестке Малышева — Московская. Водитель Kia на высокой скорости врезался в стоящую перед светофором Lada с наклейкой такси Uber. Водитель и пассажир такси скончались на месте. Владимира Васильева, находившегося в тот момент за рулем иномарки, обвинили в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть двоих людей. Виновника отправили в СИЗО.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»