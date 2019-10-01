В Реже после вмешательства прокуратуры и депутата Госдумы рабочим выплатили зарплату за полгода

15:29 | 1.10.2019

В Реже после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия ООО «Экопром» (занимается разработкой торфяных месторождений) на сумму свыше 6,3 млн. рублей. Еще в марте этого года они обратились к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину с жалобами на невыплату заработной платы.



По результатам обращений Режевская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 6 млн. рублей перед 87 работниками за апрель-сентябрь 2019 года.



С целью восстановления трудовых прав работников Режевская городская прокуратура направила 75 заявлений в суд о вынесении судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы.



Наряду с этим, городской прокурор неоднократно проводил заслушивания руководства предприятия, по результатам которых был разработан график погашения задолженности.



Кроме того, по факту невыплаты заработной платы в мае 2019 года следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, расследование которого было взято прокуратурой на контроль.



В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, а также выплачен аванс за сентябрь текущего года, всего на сумму свыше 6,3 млн. рублей.



Напомним, что 23 мая у одного из рабочих ООО «Экопром» Юрия А. на нервной почве произошел конфликт с руководством предприятия. Сначала он отработал сутки, после чего его попросили отработать еще дневную смену, пообещав, что в этот же день выплатят зарплату, но сотрудники её так и не дождались. Мужчина, доведенный до отчаяния, схватил канистру с бензином и начал обливать трактор с угрозами его поджечь. Начальник производства вырвал у него канистру, завязалась драка, вследствие которой Юрий А. скрутил начальника, уложил его на квадроцикл и увез в лес. На резком повороте начальник производства упал с квадроцикла и вернулся обратно. К этому времени туда уже приехали сотрудники полиции, которые задержали Юрия А.



Что характерно, об инциденте на предприятии стало известно в тот момент, когда в рамках Правительственного часа в Госдуме выступал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. По инициативе Дмитрия Ионина, от фракции Справедливой России в его адрес был сформулирован вопрос по проблемам с невыплатой зарплаты на ряде предприятий, в числе которых оказалось и ООО «Экопром».

© «Вечерние ведомости»