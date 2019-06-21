Минприроды объявило о закрытии пожароопасного периода в Свердловской области

13:50 | 1.10.2019

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило о закрытии с 1 октября пожароопасного сезона 2019 года на территории региона.



Всего за минувший пожароопасный сезон ликвидировано 258 лесных (природных) пожаров на площади 2235,48 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных лесных пожаров уменьшилось на 46%. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено.



Наиболее серьезные пожары были зафиксированы в Тугулымском городском округе (591,1 га), Каменском ГО (570,6 га), Богдановиче (215,8 га), Гаринском ГО (120,3 га).



Основной причиной возникновения лесных пожаров в этом сезоне является неосторожное обращение с огнем – 81%.



Несмотря на закрытие пожароопасного сезона, Министерство призывает жителей и гостей области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. К тому же, в ближайшие выходные на Средний Урал придет тепло - в субботу синоптики прогнозируют до плюс 18 градусов, и горожане массово поедут на пикники на природу.

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