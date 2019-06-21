12:58 | 1.10.2019

Фото: Е1.RU

До 15 декабря в Екатеринбурге на ВИЗе снесут заброшенную школу № 41 (Котельникова, 5а). На работы выделяют 25 миллионов рублей.



По данным сайта госзакупок, подрядчик должен закончить демонтаж до 15 декабря. Также на него возлагается обязанность регулярной утилизации строительного мусора. При этом сжигать что-либо на площадке запрещается.



Пока ученики школы № 41 занимаются в школе №57 на Белореченской. Детей перевели туда год назад в связи с аварийным состоянием здания на Котельников.



В департаменте образования Екатеринбурга уточняют, что на этом месте будет построена новая школа на 1,5 тыс. мест. Строительство планируется в два этапа. Первая очередь - на 900 мест, вторая – еще на 600 мест. Завершение строительства ожидается в 2020-2021 годах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»