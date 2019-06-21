Сегодня ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Локомотивом»

12:33 | 1.10.2019

Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге состоится хоккейный матч «Автомобилист» – «Локомотив». Начало в 19:00.



В общей турнирной таблице Чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 Уральский клуб занимает пятую строчку и имеет в запасе 17 очков. «Локомотив» с восьмью очками расположился на 21 строчке.



Напомним, для «Автомобилиста» эта игра станет первой после провального выезда, где команда по овертайму проиграла «Витязю» со счётом 1:0, в основное время «Спартаку» со счётом 1:0 и команде «Йокерит» со счётом 4:2.



В рамках домашней серии уральцы встретятся также с московский «Динамо» пятого октября и седьмого октября с «Трактором».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»