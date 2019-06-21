Свердловчанина могут посадить на 10 лет за неудачную шутку

11:54 | 1.10.2019

Житель Екатеринбурга Вадим Веденяпин оказался под следствием в Таиланде из-за билета банка приколов. По словам его супруги Екатерины, мужчина купил фальшивые деньги, чтобы развлекать маленьких детей. А потом подарил местному жителю в одном из баров.



Инцидент произошёл вчера, а сегодня на мужчину уже завели уголовное дело.



«Он купил детям банкноты в банке приколов и подарил их тайцам, но те шутку не поняли, сейчас уже идет суд, его могут посадить на 10 лет. Чтобы его выпустили под залог, нужны деньги — около миллиона рублей, а само следствие будет идти два года»,- рассказала подруга семьи.



Теперь семья свердловчанина обращается к землякам через социальные сети и просит оказать поддержку и помощь. Необходимы деньги на адвокат.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»