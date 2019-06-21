В Алапаевске экс-директора МУП «Водоканал» оправдали по двум уголовным статьям

11:09 | 1.10.2019

Алапаевский городской суд сегодня, 1 октября, вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский водоканал» Валерия Канахина. Он обвинялся по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).



По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы Канахин неправомерно получил доплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей в качестве премиальных. Однако эта версия не устоялась в суде. Накануне Валерий Канахин отпраздновал юбилей – ему исполнилось 65 лет.



Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск администрации Алапаевска к Валерию Канахину о взыскании 10 миллионов 296 тысяч рублей по делу «Водоканала», но после оправдательного приговора, вероятно, суд откажет в удовлетворении финансовых требований.

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