Браконьеры добыли в Свердловской области за 9 месяцев 160 диких животных

10:06 | 1.10.2019

Государственные инспектора департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области в 2019 году провели более трех тысяч рейдов по охране животного мира, сообщает региональный Департамент информационной политики.



«В результате рейдовой работы у нарушивших закон охотников изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 172 приспособления для охоты – петель, капканов. Ими незаконно добыты 160 диких животных – 81 косуля, 31 лось, 2 кабана, 2 ондатры и 44 птицы», – сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.



Сумма взысканных в 2019 году административных штрафов составила 800 тысяч рублей. Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду по делам об административных правонарушениях, департамент оценил в 1 миллион 115 тысяч рублей, из них добровольно возмещено 157 тысяч рублей.



Кроме этого, отметил Александр Кузнецов, за нарушение правил охоты 12 человек в этом году лишены судом права охоты.

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