Вечный огонь в Екатеринбурге вновь погас

В Екатеринбурге перестал гореть Вечный огонь на площади Коммунаров. Об этом на своей странице на Facebook сообщил главный редактор «Эха Москвы – Екатеринбург» Максим Путинцев.«А кто в курсе — что у нас стряслось с вечным огнем? Не горит. Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках…» — написал Путинцев.По предварительным данным огонь погас из-за того, что форсунки забились мусором.Напомним, Вечный огонь на Площади Коммунаров погас и в декабре 2017 года. В мэрии тогда сообщали, что это произошло из-за забитых форсунок. Их оперативно прочистили сотрудники газовой службы, и огонь был вновь зажжён.