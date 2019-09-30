В уральской столице открылся памятник военным, пожертвовавших жизнью ради исполнения служебного долга

Сегодня, 30 сентября, в Екатеринбурге открыли памятник военным, погибшим при исполнении долга. Торжественная церемония открытия состоялась в День сил специального назначения под руководством командующего Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-полковника Александра Попова.На колоннах мемориала возле стеллы увековечили имена 137 военнослужащих и сотрудников Росгвардии УрФО, пожертвовавших жизнью ради исполнения служебного долга. В центре памятника расположилась фигура бойца спецназа, который символизирует мужество, отвагу, самих воинов-уральцев и особое предназначение Росгвардии. Скульптором мемориала выступил преподаватель УрГАХА и член Международной ассоциации изобразительных искусств АИПИ ЮНЕСКО Федор Петров.