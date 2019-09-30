Новости дня
20:28 | 30.09.2019
Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru
В уральской столице открылся памятник военным, пожертвовавших жизнью ради исполнения служебного долга
На колоннах мемориала возле стеллы увековечили имена 137 военнослужащих и сотрудников Росгвардии УрФО, пожертвовавших жизнью ради исполнения служебного долга. В центре памятника расположилась фигура бойца спецназа, который символизирует мужество, отвагу, самих воинов-уральцев и особое предназначение Росгвардии. Скульптором мемориала выступил преподаватель УрГАХА и член Международной ассоциации изобразительных искусств АИПИ ЮНЕСКО Федор Петров.
Юлия Кольтенберг, фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru © «Вечерние ведомости»
30.09.2019
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