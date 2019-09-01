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19:56 | 30.09.2019

Фото: скриншот с видео

В Серове появилось граффити высотой с пятиэтажный дом

Уральский стрит-артер Руслан Сабиров нарисовал в Серове граффити с летчиком Анатолием Серовым. Арт-объект расположился на всей стене пятиэтажного дома.

По словам художника, в Серове впервые появилось такое огромное граффити. «Расписал фасад 5-ти этажного дома в своём родном городе. Портрет А.К.Серова, в его честь назван наш город», – написал художник под видео на Youtube.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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