В Серове появилось граффити высотой с пятиэтажный дом

19:56 | 30.09.2019

Фото: скриншот с видео

Уральский стрит-артер Руслан Сабиров нарисовал в Серове граффити с летчиком Анатолием Серовым. Арт-объект расположился на всей стене пятиэтажного дома.



По словам художника, в Серове впервые появилось такое огромное граффити. «Расписал фасад 5-ти этажного дома в своём родном городе. Портрет А.К.Серова, в его честь назван наш город», – написал художник под видео на Youtube.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»