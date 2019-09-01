Новости дня
17:56 | 30.09.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме прошёл турнир по синхронному плаванью на призы олимпийской чемпионки Анжелики Тиманиной
В соревнованиях, прошедших в Верхней Пышме, приняли участие 18 команд. Столицу Урала была представлена коллективами из училища олимпийского резерва №1, ДЮСШ №19, школы синхронного плавания «Фламинго», спортивного комплекса «Урал», центра плавания «Малахит» и, впервые, клуба «Swim And Win». За Верхнюю Пышму выступила команда синхронисток Дворца спорта УГМК. Тему турнира – «Праздники народов мира» – спортсменки УГМК раскрыли в программе «Фестиваль сбора грейпфрутов на Кубе».
Президент Свердловской областной Федерации синхронного плавания Елена Козицына пояснила, что турнир проводится в рамках направления Trophy professional, что позволяет выступающим использовать в своих номерах костюмы и дополнительную атрибутику.
«Это всегда сюрприз для зрителей, тренеров и судей. Спортсменки готовят программу и костюмы самостоятельно без помощи тренеров. В этом им активно помогают родители. Получается настоящий яркий праздник, синхронистки не перестают нас удивлять зрелищностью номеров», - отметила Елена Козицына.
Комплекты медалей победителям и призерам лично вручила 11-кратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 2012 года, Заслуженный мастер спорта России Анжелика Тиманина. Лучшие выступления были отмечены также в номинациях.
«Главное - верить в себя. Ведь многие думают: "Я живу очень далеко, не в Москве. Мне никогда не стать олимпийской чемпионкой". Да станешь! Я была такой же, как вы, девочки, верила в свою мечту. Нужно просто идти вперед. Стать чемпионом возможно!» - напутствовала Анжелика Тиманина.
Организаторами турнира выступили Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма, «Федерация синхронного плавания» ГО Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, Свердловская областная ОО «Федерация синхронного плавания».
© «Вечерние ведомости»
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