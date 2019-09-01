В Екатеринбурге пропала девочка

17:28 | 30.09.2019

В Екатеринбурге пропала 17-летняя Ольга Неустроева. Уже почти неделю, с 24 сентября, девочка не выходи на связь. Её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 162 см, полное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. В день исчезновения была одета в красную куртку с капюшоном, ярко-зеленая футболку с чёрными полосами, чёрные леггинсы с принтом «леопард», чёрные кроссовки на розовой подошве.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая девочка – сообщите об этом инфоргу поиска Юрию по номеру телефона +79506561131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»