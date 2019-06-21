Активисты в Екатеринбурге устроили «зловонную» фотосессию на Химмаше

16:50 | 30.09.2019

Екатеринбургские активисты устроили фотосессию, чтобы привлечь внимание к экологичейской обстановке на Химмаше. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Гордумы Андрей Пирожков.



«Местные утверждают в один голос: "Воняет фекалиями, но мы уже смирились, ничего не реконструируют, нет надежды на наших чиновников!"»- сообщил Андрей Пирожков.



По его словам, городские власти и руководство предприятия в решении этой проблемы не могут сойтись в едином мнении. Они обещают реконструировать очистные сооружения, но называют разные сроки исполнения этих планов.



Отремонтировать сооружения глава города обещает к 2022 году, однако, согласно Стратегическому плану развития Чкаловского района, этот процесс может затянуться до 2030 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»