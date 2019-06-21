В пригороде Екатеринбурга под вырубку отдали почти 50 гектар леса

16:01 | 30.09.2019

В пригороде Екатеринбурга десятки гектар леса пойдут под вырубку в рамках аукциона, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Это не считая планов компании «Лестех», которая согласно инвестпроекту вырубит 220 тысяч гектаров леса, в том числе, для продажи за рубеж (их них 40 тысяч – в Березовском городском округе).



Согласно данным сайта регионального Минприроды, объявлен аукцион на право заключения договора аренды лесных участков в Березовском участковом лесничестве площадью 39,4 га (Старопышминский участок, квартал 14, вдоль Режевского тракта не доезжая коллективного сада №128 «Вишенка», кадастровый номер 66:35:0221001:5828).



Второй участок площадью 8,3 гектар находится в окрестностях поселка Балтым около СНТ «Госучреждений-2» (Верхнепышминский участок, квартал 50).



Также организован аукцион на право заключения купли-продажи лесных насаждений в Ивдельском лесничестве (общей площадью почти 24 га), в Камышловском лесничестве (около 22 га) и Таборинском (24 га).

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