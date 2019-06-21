Самолёт «Уральских авиалиний» вновь столкнулся с птицами

15:38 | 30.09.2019

Фото: Алексей Булатов

Сегодня, 30 сентября, в екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно сел самолет Airbus A320. Воздушное судно летело из Краснодара в Иркутск.



Столкновение самолета с птицами произошло практически сразу после взлета. Было принято решение приземлиться в ближайшем аэропорту для осмотра воздушного судна специалистами.



Airbus A320 благополучно совершил посадку в Кольцово, после чего пассажирам предоставили резервный борт. Самолёт вылетел в пункт назначения в 13:25.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»