В Екатеринбурге разгромили комиссионный магазин

14:57 | 30.09.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге в Пионерском поселке неизвестные устроили погром в комиссионном магазине. Инцидент попал запись на камеру видеонаблюдения.



Неизвестные разбили витрину и похитили смартфоны. Размер ущерба сейчас устанавливается. Примерно его оценивают в 50–70 тысяч рублей.



В магазине сработала сигнализация. На вызов приехала охрана, однако к этому времени неизвестные уже успели сбежать.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»