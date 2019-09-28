Екатеринбуржца задержали в Новосибирской области за подозрение в сбыте наркотиков

12:53 | 30.09.2019

33-летнего жителя Екатеринбурга задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа в Новосибирской области. Он подозревается в сбыте синтаксических наркотиков.



Мужчину задержали в селе Верх-Тула, когда тот забирал из тайника-закладки свёрток. Там изъяли один килограмм наркотика. Силовики считают, что подозреваемый забирал из тайников оптовые партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и сбывал через тайники-закладки.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушегие на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что екатеринбуржца заключили под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»