Уральскую столицу проинспектировали в преддверии проведения Универсиады

12:51 | 30.09.2019

Фото: www.fisu.net

Екатеринбург посетила делегация Международной федерации университетского спорта (FISU), ознакомившись с объектами инфраструктуры уральской столицы, которые планируется задействовать в проведении XXXII Всемирной летней Универсиады-2023, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



«Это мой первый визит в Екатеринбург, он носит оценочный характер. Мы приехали сюда для того, чтобы познакомиться, осмотреть объекты и произвести общую оценку. Мы знаем, что Россия умеет готовиться к проведению таких мероприятий», – сказал директор летних Универсиад FISU Марк Ванденплас.



Делегация посетила стадион «Екатеринбург Арена», Дворец игровых видов спорта, спортивный комплекс УрФУ, Уральскую футбольную академию, Академию бокса РМК, спорткомплекс «Калининец» и ряд других спортивных объектов.



Напомним, что Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.



Как отмечается на сайте FISU, Марк Ванденплас высоко оценил профессиональный подход екатеринбургской команды.



«Мы полностью удовлетворены объемом и качеством информации, касающейся предварительной работы и спортивных объектов. Мы с нетерпением ждем предстоящих лет напряженной, интересной и, без сомнения, сложной работы», - добавил он.



Следующий инспекционный визит запланирован на ноябрь 2019 года.

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