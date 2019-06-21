162 свердловчанина попались пьяными за рулем в минувшие выходные

12:29 | 30.09.2019

За минувшие выходные сотрудниками ГИБДД Свердловской области задержаны 162 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении 19-ти составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности.



Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в минувшую пятницу и выходные дни на территории региона прошли рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Сотрудники Управления ГИБДД и отдельного специализированного батальона ДПС регионального ГУ МВД выезжали в Камышлов, Ирбит, Верхнюю Пышму, поселок Пышму для проведения тотальных проверок транспорта.



За три дня – с 27 по 29 сентября, сотрудниками ГИБДД задержаны 162 водителя, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 30 из них отказались от прохождения освидетельствования, и еще 19 находились за рулем в нетрезвом состоянии уже повторно.



Кроме этого, автоинспекторы задержали 111 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом никогда не получали водительского удостоверения, еще 18 водителей ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД, но вновь сели за руль.



Нарушителям грозят крупные штрафы, лишение права управления, а также административные аресты. Кроме этого, за повторное управление в нетрезвом состоянии, в отношении водителей составлены материалы для привлечения их уже к уголовной ответственности.

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