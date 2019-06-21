Челябинца приговорили к 17 годам колонии за убийство двух свердловчан

12:03 | 30.09.2019

В Екатеринбурге к 17 годам лишения свободы приговорен уроженец Челябинской области Александр Петельский за убийство 2 мужчин в ходе распития спиртных напитков. Государственное обвинение по данному уголовному делу поддерживал лично заместитель прокурора Свердловской области Андрей Оборок.



В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что 3 января 2019 года Петельский у себя в квартире распивал спиртное в компании ранее знакомых ему женщины и двух мужчин. В результате произошедшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, у Петельского возник умысел на убийство двух мужчин, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Петельский вооружился кухонным ножом и нанес им первому потерпевшему не менее 4 ударов в область грудной клетки, второму потерпевшему – не менее 10 ударов. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления. Находящаяся вместе с ними женщина успела выбежать из квартиры.



В ходе допроса свидетельница пояснила, что конфликт между мужчинами возник из-за денежных средств, потраченных на алкогольные напитки.



Свердловский областной суд назначил Александру Петельскому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.



Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с подсудимого в качестве компенсации морального вреда 1 млн. рублей, а также затраты на погребение – на сумму свыше 77 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

© «Вечерние ведомости»