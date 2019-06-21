Детский сад из Екатеринбурга выиграл федеральный грант на 4 миллиона рублей

11:42 | 30.09.2019

Детский сад №154, расположенный в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга выиграл федеральный грант на 4 миллиона 280 тысяч рублей, сообщает Департамент образования мэрии. Субсидия пойдет на развитие «Педагогического патронажа» для детей от 2 месяцев до 3 лет.



Дошкольное учреждение принимало участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета для реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и одержало победу. Детский сад № 154 создал на своей базе ресурсный центр «Педагогический патронаж». Выделенные средства пойдут на развитие службы патронатных нянь, рассказала заведующая детского сада № 154 Вера Соломенникова.



Специалисты центра будут осуществлять педагогический патронаж семей, имеющих детей дошкольного возраста. Педагогический патронаж как вариативная форма дошкольного образования будет доступна жителям Екатеринбурга с 1 января 2020 года.

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