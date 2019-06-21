В Мичуринском зоозащитники обнаружили черную передержку

11:21 | 30.09.2019

Фото: e1.ru

В екатеринбургском микрорайоне Мичуринский зоозащитники нашли чёрную передержку. На ее территории оказалось восемь собак разных пород: той-терьер, хаски, алабай, лайка. Также там были две больные кошки и один котенок.



Животных держали на захламленной территории среди старой мебели и мусора. «Двое мужчин назвались Мичуринским питомником и принимали любых животных за любые деньги, – пишут активисты фонда "Зоозащита". – Вся территория перекопана, такое ощущение, что там трупы животных. Человек в здравом уме оставит там собаку или кошку? А ведь многие оставляли».



Активисты фонда вызвали сотрудников полиции и намерены перевезти животных в безопасное место. Зоозащитники просят жителей Екатеринбурга помочь с транспортировкой питомцев из Мичуринского на ВИЗ. Всех желающих просят звонить по телефонам: 8-912-265-94-70, 8-908-636-16-20.



В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 8 проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»