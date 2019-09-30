На экраны вышла первая часть фильма «Большой Нижний Тагил»

10:49 | 30.09.2019

Фото: АН «Между строк»

Местные жители выпустили первую часть документального фильма про Нижний Тагил. В ней рассказывается история создания и восстановления храма Александра Невского.



Съёмочная группа состояла из трёх человек: журналиста Андрея Вергилия, оператора Игоря Харькова и сценариста Дмитрия Кружильного. Они работали над проектом «Большой Нижний Тагил» в течение нескольких месяцев.



По словам участников съёмочной группы, главной идеей фильма является объединение людей одной общей мысли и целью.



Планировалось, что на экран выйдет один большой фильм. Однако в процессе съёмок группа поняла, что все исторические события в одну картину уместить не получится.



Теперь перед группой остро стоит вопрос финансирования для продолжения съемок. Участники планируют заявиться на всевозможные гранты и найти поддержку на федеральных каналах или в министерстве культуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»