В Екатеринбурге ночью горела иномарка

10:24 | 30.09.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге сегодня ночью горела Toyota RAV4. Инцидент произошел на улице Красных Командиров.



В пресс-службе МЧС рассказали, что на место пожара выехали три единицы техники и 10 спасателей. Однако местные жители потушили пожар ещё до приезда сотрудников МЧС.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»