В Екатеринбурге запускается проект «Скорое социальное такси» для маломобильных людей

10:03 | 30.09.2019

Фото: «Открытие НКО»

В Екатеринбурге запустят новое такси для людей с ограниченными возможностями здоровья и лежачих больных. Об это сообщение портал «Открытие НКО». Такси будет возить нуждающихся не только в лечебные учреждения, но и в культурные: театры, кино, музеи.



Проект реализуется приходом во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Автор проекта отмечает, что «скорое социальное такси» позволит решить проблему социальной изолированности маломобильной категории людей, а также поможет им получить необходимую медицинскую помощь, расширить кругозор, и в целом улучшить качество жизни.



Проект рассчитан на 18 месяцев, за которые планируется совершить 612 поездок: 544 по Екатеринбургу и ещё 68 по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»