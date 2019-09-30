Новости дня
10:03 | 30.09.2019
Фото: «Открытие НКО»
В Екатеринбурге запускается проект «Скорое социальное такси» для маломобильных людей
Проект реализуется приходом во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Автор проекта отмечает, что «скорое социальное такси» позволит решить проблему социальной изолированности маломобильной категории людей, а также поможет им получить необходимую медицинскую помощь, расширить кругозор, и в целом улучшить качество жизни.
Проект рассчитан на 18 месяцев, за которые планируется совершить 612 поездок: 544 по Екатеринбургу и ещё 68 по Свердловской области.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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