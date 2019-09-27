Новости дня
20:18 | 29.09.2019
Мэрия Екатеринбурга выиграла суд у свердловского Минфина на 8 миллионов рублей
Ранее согласно решениям районных судов Екатеринбурга были предоставлены жилые помещения инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Квартиры находились в муниципальной собственности (речь идет о трех квартирах, расположенных в новостройке на ул. Бакинских комиссаров, 105).
Вместе с тем, в городской бюджет никаких средств из федерального или областного бюджетов на обеспечение жильем инвалидов, страдающих хроническими заболеваниями, указанными в перечне, утвержденном правительством РФ не поступало, в связи с чем мэрия обратилась за возмещением расходов Министерство финансов Свердловской области. На письмо из администрации Екатеринбурга чиновники Минфина ответили отказом, в связи с чем и было решено обратиться в суд.
Арбитражный суд Свердловской области посчитал, что возложенная на Администрацию города обязанность по предоставлению жилых помещений инвалидам является мерой социальной поддержки, установленной Федеральным законом от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и относится к расходным обязательствам субъекта РФ», удовлетворив требования мэрии.
© «Вечерние ведомости»
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