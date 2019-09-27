В Верхней Туре открыли реконструированную набережную за 104 миллиона рублей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 28 сентября принял участие в открытии реконструированной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Верхней Туре набережной городского пруда, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов выразил уверенность, что новый облик набережной теперь будет задавать тон и диктовать направление для дальнейшего благоустройства всего города.«Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей по выполнению поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по благоустройству городов и повышению уровня жизни россиян. Уверен, что набережная будет долго служить и радовать горожан, привлекая в город туристов», – сказал он.Напомним, реконструкция набережной верхнетуринского пруда осуществлялась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за счет бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на ее восстановление составили около 104 миллионов рублей, и почти треть из них – 30 миллионов рублей – город получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.Как рассказал глава города Иван Веснин, над проектом работали вместе с жителями, а для более профессиональной его проработки привлекали студентов и преподавателей Уральского архитектурно-художественного университета. Здесь установили хорошее освещение, оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий.