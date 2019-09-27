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14:36 | 29.09.2019
Фото: Светлана Постоенко
Академия танца из Санкт-Петербурга ищет талантливых детей в Екатеринбурге
Участие в просмотре смогут принять дети в возрасте от 6 до 11 лет. Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Представитель отборочной комиссии оценит пропорции фигуры и физических данных ребенка (гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность).
Просмотр состоится в пятницу, 4 октября, в 15:00 в Центре культуры «Эльмаш» (улица Старых Большевиков, 22). Записаться на просмотр можно на сайте академии и по телефонам: + 7 (812) 498-41-29, +7 (952) 288-57-19.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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