Свердловский губернатор поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

13:08 | 29.09.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил машиностроителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.



Он отметил, что в Свердловской области машиностроение по объему производства занимает второе место в структуре экономики региона. В минувшем 2018 году объем отгруженной промышленной продукции предприятиями машиностроения в регионе вырос на 16 процентов по отношению к уровню 2017 года.



«Приятно отметить, что уральские машиностроительные предприятия осуществляют модернизацию производства, внедряют новые технологии, активно участвуют в реализации программ импортозамещения», – сказал Евгений Куйвашев.



Совместно с конструкторами и учеными уральские предприятия разрабатывают и налаживают выпуск новой высокотехнологичной продукции.



«В основе этих и многих других успехов и достижений машиностроительного комплекса региона лежит высокий профессионализм, богатый опыт, творческий потенциал и ответственность работников уральских предприятий, ученых, инженеров, технологов», – подчеркнул Евгений Куйвашев.



Губернатор поблагодарил работников машиностроительной отрасли за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособности уральской экономики.

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