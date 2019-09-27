В Екатеринбурге водитель иномарки наехал на подростка и постарался скрыться с места ДТП

10:59 | 29.09.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером, 28 сентября, в Екатеринбурге на Новой Сортировке произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.



Водитель Honda Stepwgn ехал по двору вдоль улицы Таватуйской со стороны Теплоходного переулка в направлении Надеждинской. В это время пешеход шел по прилегающей территории навстречу автомобилю. Водитель наехал на подростка, после чего постарался скрыться с места ДТП, однако его задержал экипаж ДПС.



Выяснилось, что стаж водителя составляет пять лет. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все делатели произошедшего. Подросток находится в девятой больнице – у него подозрение на перелом кости стопы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»